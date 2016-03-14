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منتخب مصر يؤجل ضم الوجوه الجديدة بعد مباراتي نيجيريا

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منتخب مصر يؤجل ضم الوجوه الجديدة بعد مباراتي نيجيريا منتخب مصر يؤجل ضم الوجوه الجديدة بعد مباراتي نيجيريا

استقر الجهاز الفني لمنتخب على عدم استدعاء وجوه جديدة من لاعبي الدوري المصري للقائمة التي ستخوض مباراتي نيجيريا في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2017 بالجابون.

وقال أسامة نبيه: "هناك عناصر مميزة تألقت في الدوري المصري، ولكن لا مجال لاستدعاء وجوه جديدة في مباراتي نيجيريا، نظرًا لضيق الوقت".

وأضاف عبر قناة "الحياة 2": "الجهاز الفني سيعتمد على نفس القائمة التي ضمت 32 لاعبًا، وخاضت المباريات الودية أمام الأردن وليبيا وبوركينا فاسو".

وأكد أن الباب سيكون مفتوحًا لضم عناصر جديدة متميزة في الدوري، ولكن بعد مباراتي نيجيريا يومي 25 و29 مارس الجاري.

وأشار نبيه إلى أنه سيتم الإعلان عن قائمة اللاعبين المحليين خلال يومين، بعد ضم 5 محترفين هم محمد صلاح، محمد النني، عمرو وردة، محمود حسن "تريزيجيه"، وأحمد حسن "كوكا".

وواصل "هيكتور كوبر اعتمد على قوام معين منذ توليه المسئولية قبل عام كامل، واستقر بشكل كبير على التشكيل الذي سيخوض مباراتي نيجيريا".

وأتم أسامة نبيه "جماهير مصر أيضًا تعلم 95% من تشكيل ".

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