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بعد واقعة الطرد.. رمزي صالح يوجه رسالة إلى الجميع عبر في الجول

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بعد واقعة الطرد.. رمزي صالح يوجه رسالة إلى الجميع عبر في الجول بعد واقعة الطرد.. رمزي صالح يوجه رسالة إلى الجميع عبر في الجول

وجه رمزي صالح حارس مرمى نادي المصري البورسعيدي رسالة إلى الجميع عقب واقعة طرده أمام حرس الحدود.

لقطة عنيفة من رمزي صالح أمام السيد حسن مهاجم حرس الحدود ليخرج مطرودا من المباراة في الدقيقة 46. لقاء انتهى بفوز حرس الحدود بثلاثية مقابل هدف.

وقال رمزي صالح لـFilGoal.com عن الواقعة: "اعتذر للجميع. أنا أسف".

وأضاف "من أصغر طفل إلى أكبر شخص شاهد اللقطة، أنا أسف لما حدث مني".

وتابع "هذه ليست أخلاقي. بسبب انفعالي من نتيجة المباراة ظهرت تلك اللقطة "الطائشة مني".

وأتم حديثه مع FilGoal.com "اعتذر لحسام حسن وإبراهيم والجهاز الفني بالكامل ولكل لاعبي بالفريق. أنا أسف مجددا".

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