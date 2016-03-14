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بالصور.. محافظ الغربية يكلف السكرتير العام بمتابعة حريق مخزن فايبر بطنطا

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بالصور.. محافظ الغربية يكلف السكرتير العام بمتابعة حريق مخزن فايبر بطنطا بالصور.. محافظ الغربية يكلف السكرتير العام بمتابعة حريق مخزن فايبر بطنطا
أصدر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، توجيهاته للواء السيد سعيد السكرتير العام للمحافظة بسرعة التوجه إلى مقر الحريق الذى نشب فى مخزن أسفنج فى شارع القشطى بتل الحدادين، بحى ثان مدينة طنطا.

على الفور انتقل السكرتير العام للمحافظة إلى مكان الحريق وتم إبلاغ الغاز والكهرباء لتلافى أى مشكلات تؤدى إلى زيادة الحريق والخسائر، وكذا إبلاغ حى ثان طنطا للوقوف على أسباب الحريق.

كان حريق مروع قد نشب منذ قليل داخل مخزن مراتب فايبر، فى شقة بالدور الأول علوى فى منزل مكون من 4 طوابق، وأدى إلى تفحم المخزن بالكامل دون خسائر فى الأرواح.

وتلقت شرطة النجدة بلاغا من الأهالى يفيد باندلاع حريق داخل المخزن المذكور، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران بمساعدة الجيران قبل أن تمتد ألسنة اللهب للشقق والمصانع المجاورة، علما بأن المنطقة تجارية بها الآلاف من المحلات التجارية والشقق السكنية.

تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية ،وإخطار النيابة للتحقيقات ، ومعرفة مصدر النيران ، وهل هناك ترخيص لصاحب المخزن من عدمه وتحديد قيمة الخسائر.

محافظ الغربية يكلف السكرتير العام بمتابعة حريق مخزن فايبر بطنطا (1)

محافظ الغربية يكلف السكرتير العام بمتابعة حريق مخزن فايبر بطنطا (2)

محافظ الغربية يكلف السكرتير العام بمتابعة حريق مخزن فايبر بطنطا (3)

محافظ الغربية يكلف السكرتير العام بمتابعة حريق مخزن فايبر بطنطا (4)

محافظ الغربية يكلف السكرتير العام بمتابعة حريق مخزن فايبر بطنطا (5)

محافظ الغربية يكلف السكرتير العام بمتابعة حريق مخزن فايبر بطنطا (6)

محافظ الغربية يكلف السكرتير العام بمتابعة حريق مخزن فايبر بطنطا (7)


>- حريق بمخزن مراتب فايبر فى طنطا دون خسائر فى الأرواح

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