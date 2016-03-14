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بالصور.. جلسة صلح عرفية بين عائلتين بالدقهلية

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بالصور.. جلسة صلح عرفية بين عائلتين بالدقهلية بالصور.. جلسة صلح عرفية بين عائلتين بالدقهلية
عقدت اليوم جلسة صلح عرفية بين عائلتين بمحافظة الدقهلية بعد مقتل أحد الأشخاص من العائلتين، بسبب خلافات بين الجيران، حيث اجتمع كل من أفراد عائلة على محمد هيكل وولده "حمادة"، وعائلة القتيل سمير أحمد قلموش بكفر الترعة الجديد، التابع لمركز شربين، بعدما اتفقوا على جلسة عرفية بحكم الدية بعد مقتل الثانى لخلافات بين الجيران.

حضر الجلسة العميد رضا الشناوى مأمور مركز شربين، والمهندس عبد الموجود كبشة رئيس مركز ومدينة شربين، والعميد إيهاب السلاب، عضو مجلس النواب عن دائرة شربين، بالإضافة إلى عدد من أهالى وأقارب العائلتين.

جلسة صلح عرفية بين عائلتين بالدقهلية (1)

جلسة صلح عرفية بين عائلتين بالدقهلية (2)

جلسة صلح عرفية بين عائلتين بالدقهلية (3)

جلسة صلح عرفية بين عائلتين بالدقهلية (4)

جلسة صلح عرفية بين عائلتين بالدقهلية (5)

جلسة صلح عرفية بين عائلتين بالدقهلية (6)

جلسة صلح عرفية بين عائلتين بالدقهلية (7)

جلسة صلح عرفية بين عائلتين بالدقهلية (8)

جلسة صلح عرفية بين عائلتين بالدقهلية (9)


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