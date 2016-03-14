جامعة المنصورة تعقد الملتقى الأول للإسعافات الأولية ومواجهة الكوارث

افتتحت جامعة المنصورة اليوم الاثنين الملتقى الأول لطلاب كليات الجامعة حول الإسعافات الأولية ومواجهة الكوارث تنظمه كلية التمريض فى الفترة من 14-15 مارس.

وقالت الدكتورة أمانى شبل عميد تمريض المنصورة، إن هذا الملتقى يعد أول ملتقى لطلاب كليات الجامعة حول الإسعافات الأولية تنظمه كلية التمريض جامعة المنصورة، حيث سيتم خلال اليوم الأول منه استعراض عدة موضوعات تتمثل فى أنواع الأزمات والكوارث والجوانب الإدارية لمواجهتها، مثل مواجهة الكوارث فى المجتمع الجامعى، والإسعافات الأولية للحروق، والإسعافات الأولية للنزيف، والإسعاف الأولية للسموم.

كما سينعقد اليوم الثانى من المؤتمر، بمعامل المهارات التمريضية بكلية التمريض جامعة المنصورة وسيتم خلاله مناقشة عدة موضوعات تتلخص فى مقدمة فى الإسعافات الأولية، وانسداد الممر الهوائى، وإنعاش القلب والرئتين، والإغماء، والصيدلية المنزلية بالإضافة لعرض توصيات الملتقى ومقترحاته .

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