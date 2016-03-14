عطل بوحدة العناية المركزة لمستشفى الصدر بأسيوط‎

سادت حالة من الذعر و الإستياء الشديدين بين المرضى والعاملين بمستشفى الصدر بأسيوط وذلك عقب إكتشافهم وجود عطل بوحدة العناية المركزة بالمستشفى نتيجة لتغيير التوصيلات الخاصة بأجهزة الوحدة والتى تسببت فى تعطل 12جهاز مونيتور و3أجهزة تنفس صناعى بالوحدة.

وأوضح مصدر بالمستشفى أن المستشفى بها أعمال ترميمات والمقاول المكلف بأعمال الترميمات نتيجة لعدم الدراية قام بتغيير توصيلات الأجهزة مما تسبب فى تعطيل الوحدة مشيرا إلى أن ذلك يمثل خطورة على حياة المرضى منوها على أن مستشفى الصدر بأسيوط هى الوحيده على مستوى الصعيد التى بها وحدة عناية مركزة وأضاف المصدرالذى طلب عدم ذكر إسمه أن العطل بدأ منذ مساء أمس وأرسلنا أكثر من مذكرة للمديرية ولم يصل المهندس إلا الثانية من مساء اليوم ويعمل حاليا على إصلاح العطل مشيرا إلى أن ذلك يمثل خطورة على المرضى خاصة الحالات الحرجة.

يذكر أن وحدة العناية المركزة تم إفتتاحها فى عام 2013 وتشمل 8 أسرة عناية مركزة كل سرير ملحق به 2جهاز مونتير و3تنفس صناعى و6سرّة عناية متوسطة وغرفة مناظير كما أن الوحدة تضاهي وحدات العناية المركزة بالمستشفيات الجامعية، حيث تضم أحدث أجهزة التنفس الصناعي”penite” وشبكة غازات و تصل تكلفة الوحدة إلى 5 ملايين جنيه​.​