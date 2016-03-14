غدًا..«النمنم»يفتتح بسوهاج فعاليات المؤتمرالأدبي الـ16 لإقليم وسط الصعيد الثقافي

يفتتح الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة و أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، وسيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة المؤتمر الأدبي السادس عشر لإقليم وسط الصعيد الثقافي بفرع ثقافة سوهاج، تحت عنوان “المؤسسات الثقافية والحراك المجتمعي فى وسط الصعيد دورة الأديب جمال الغيطانى “فى الفترة من 15إلى 17 مارس الجاري الساعة السابعة مساء.

ويرأس المؤتمر الدكتور منير فوزي ويتولى أمانته جميل عبد الرحمن، وذلك على مسرح قصر ثقافة سوهاج يوم 15 مارس يتضمن الافتتاح إلقاء كلمات لكل من أمين عام المؤتمر والشاعر محمد أبو المجد رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية ورئيس المؤتمر، ورئيس الهيئة، ومحافظ سوهاج، يعقبها تكريم الكتاب محمد عبد المطلب بإهدائه درع الهيئة، ومحمد حشمت وياسر النجدي بإهدائهما درع الإقليم.

ويختتم اليوم الأول بعرض فني لفرقة سوهاج للفنون الشعبية، وتبدأ فعاليات اليوم الثاني بالجلسة البحثية الأولى بعنوان “المؤسسات الرسمية وغير الرسمية” يحاضر فيها الدكتور شعيب خلف، والدكتور ثروت عكاشة السنوسي، ويديرها محمد عبد المطلب في الساعة العاشرة من صباح يوم 16 مارس، وبالتوازي يدير رمضان عبد اللاه أصبوحة شعرية بمدرسة الشهيد طيار، تعقبها الجلسة البحثية الثانية بعنوان “الموروث الشعبي” يحاضر فيها درويش الأسيوطي وأسماء عبد الرحمن ويديرها أشرف أيوب في الثانية عشرة ظهرا، وبالتوازي يدير خالد أبو النور ندوة قصصية بقصر ثقافة سوهاج، وفي السادسة مساء تبدأ الجلسة البحثية الثالثة بعنوان “الخطاب الإعلامي” يحاضر فيها الدكتور شوقي السباعي وعلاء عبد الجليل، يديرها الدكتور صابر حارس، تليها جلسة شهادات عن المكرمين يحاضر فيها محمد محمود عثمان وعماد قضاوي ويديرها عبد الناصر عبد المولى في الثامنة مساء، وبالتوازي تعقد جلسة شهادات حول الكاتب الكبير الراحل جمال الغيطاني للكاتبان جميل عبد الرحمن وصبري خالد ويديرها عبد الناصر عبد المولى، كما تقام أمسية شعرية يديرها الدكتور أبوزيد بيومي في بيت ثقافة شطورة في االسابعة مساء، وأخرى قصصية في الثامنة مساء بقصر ثقافة سوهاج يديرها حسين علام.