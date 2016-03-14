مترو: جماهير أرسنال وقعت في حب النني .. وتتساءل ' هل يصبح أسطورة؟ '

أبرزت جريدة مترو الإنجليزية ردود أفعال جماهير أرسنال حول لاعبها الجديد محمد النني الذي انضم للفريق قبل شهرين.

وانضم النني إلى أرسنال قبل شهرين بالتمام والكمال قادما من بازل وشارك في ست مباريات بينهم خمسة بشكل أساسي.

وعرضت الصحيفة بعض ردود أفعال جماهير المدفعجية على أداء النني وأكد معظمهم أنهم وقعوا في حب اللاعب وطريقة أداءه.

"ربما يكون الوقت مبكرا .. لكني اعتقد أنني أحببت النني"

"أقع في حب النني ببطء".

"أوزيل رائع .. وأحببت النني".

"حب النني يكبر في قلبي بعد كل مباراة".

وفي النهاية تساءلت الصحيفة الإنجليزية جماهير أرسنال "هل يصبح النني أسطورة للمدفعجية؟".

واختار 71% من جماهير أرسنال الاجابة بنعم، مقابل 29% قالوا لا لن يصنع أسطورة بأرسنال.