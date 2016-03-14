أخبار عاجلة

مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مترو: جماهير أرسنال وقعت في حب النني .. وتتساءل ' هل يصبح أسطورة؟ '

Google+ Print
مترو: جماهير أرسنال وقعت في حب النني .. وتتساءل ' هل يصبح أسطورة؟ ' مترو: جماهير أرسنال وقعت في حب النني .. وتتساءل ' هل يصبح أسطورة؟ '

أبرزت جريدة مترو الإنجليزية ردود أفعال جماهير أرسنال حول لاعبها الجديد محمد النني الذي انضم للفريق قبل شهرين.

وانضم النني إلى أرسنال قبل شهرين بالتمام والكمال قادما من بازل وشارك في ست مباريات بينهم خمسة بشكل أساسي.

وعرضت الصحيفة بعض ردود أفعال جماهير المدفعجية على أداء النني وأكد معظمهم أنهم وقعوا في حب اللاعب وطريقة أداءه.

"ربما يكون الوقت مبكرا .. لكني اعتقد أنني أحببت النني"

"أقع في حب النني ببطء".

"أوزيل رائع .. وأحببت النني".

"حب النني يكبر في قلبي بعد كل مباراة".

وفي النهاية تساءلت الصحيفة الإنجليزية جماهير أرسنال "هل يصبح النني أسطورة للمدفعجية؟".

واختار 71% من جماهير أرسنال الاجابة بنعم، مقابل 29% قالوا لا لن يصنع أسطورة بأرسنال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع