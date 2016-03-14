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جنايات الغردقة تقضي بإعدام المتهم بقتل صاحب محل مصوغات ذهبية برأس غارب البحر الأحمر‎

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جنايات الغردقة تقضي بإعدام المتهم بقتل صاحب محل مصوغات ذهبية برأس غارب البحر الأحمر‎ جنايات الغردقة تقضي بإعدام المتهم بقتل صاحب محل مصوغات ذهبية برأس غارب البحر الأحمر‎

محكمة – أرشيفية

قضت محكمة جنايات الغردقة اليوم الاثنين برئاسة المستشار محمود خلف وعضوية المستشارين مصطفي كامل ومحمود عبدالله وأمانة سر رمضان عرابى وحضور عبدالكريم نجيب مدير النبابة باعدام المتهم بقتل صاحب محل مصوغات ذهبية بمدينة راس غارب بعد ان ورد للمحكمة الراي الشرعي لفضيلة المفتي في الحكم.

وكشفت تفاصيل القضية التي تعود لشهر اكتوبر 2013 قيام احد العاملين باحدي شركات البترول بقتل موريس ناصر صاحب محل المصوغات الذهبية بطلقات نارية خلال تواجده داخل المحل بشارع الحرية بعد عملية سطو مسلح علي المحل من جانب المتهم حيث اقتحم محل الذهب.

وقام باطلاق النار عليه وإصابته إصابات بالغة ومصرعه في الحال كما أصيب شخص آخر بطلق ناري في الكتف والارجل وأصيبت سيدتان بطلقات نارية نتيجة الاشتباكات وتمكنت مباحث البحر الاحمر من القبض علي المتهم الرئيسي في الواقعة وفور دخول المتهم لمحل تم اطلاق اعيرة نارية علي صاحب المحل في الجانب الايمن من جسده.

واخترقت البطن من سلاح الي كان بحوزة المتهم الذي تم القاء القبض عليه بعد ارتكابه الجريمة وتبين ان المتهم كان يعمل باحدي شركات البترول براس غارب واصيب 3 اشخاص اخرين بينهم سيدتين بطلقات نارية متفرقة في عملية سطو مسلح علي محل مصوغات ذهبية بمدينة راس غارب بالبحرالاحمروتمكنت اجهزة الامن من القاء القبض علي المتهم واحالته للنيابة ​.​

 

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