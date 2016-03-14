نيابة دمياط تباشر التحقيق مع طالب انتحل صفة طيار

تباشر نيابات مركز رأس البر بدمياط برئاسة المستشار محمد الشربينى رئيس نيابة مركز دمياط والمستشار الدكتور رامى علوان مدير نيابة رأس البر تحقيقات موسعه فى واقعة تزوير كارنيهات خاصة بكليات الشرطة وكذا كارنيهات منسوبة للقوات بحوزة طالب.

وكان رجال مباحث قسم رأس البر بدمياط برئاسة الرائد أحمد ربيع والنقيب محمد رمضان، معاون مباحث رأس البر، قد تمكنوا اليوم من ضبط طالب مقيم بدمياط الجديدة يدعى "ح م ع" 23 عاما انتحل صفة طيار، وقام بتزوير كارنيهات وجوازات سفر متعددة.

وكانت معلومات قد توافرت أمام رجال المباحث عن قيام المتهم بعمل أكلاشية خاتم على ورقة واستخدم الختم فى إصدار كارنيهات وجوازات سفر مزورة وانتحل صفة طيار.

وبمتابعته تم ضبط المتهم وبحوزته عدد من الكارنيهات المزورة، واعترف أمام رجال المباحث بارتكابه الوقائع المذكورة، تم تحرير محضر تحت رقم 769 قسم شرطة رأس البر تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما استقل المتهم سيارة تاكسى ورفض أعطاء أجرة سائق التاكسى بزعم أنه ضابط شرطة لا يدفع أجره مما دفع سائق التاكسى لاصطحابه لديوان القسم لعمل محضر له فى القضية رقم 769 لسنة 2016 جنح رأس البر، وعندما دخل القسم تعامل معهم بموجب جواز سفر ثابت به أنه ضابط طيار الأمر الذى آثار ريبة الملازم أول محمد حمادة معاون مباحث قسم رأس البر مما دعاه لسؤاله فأجرى المتهم عدة اتصالات بالعديد من الضباط ليظهر له أنه ضابط وبسؤاله عن الكارنيه الخاص به أخرج كارنيه أنه طالب بكلية الشرطة فقام ضباط قسم رأس البر بتحرير محضر نصب له لوضبط مع المتهم جواز سفر يفيد كونه ضابط طيار وأخر يفيد كونه طالب شرطة.

وبعرضه على النيابة تبين أنه طالب مواليد 1993 وبحوزته 5 كارنيهات منسوبة للقوات الجوية وكذا 2 صورة بملابس طيارين وكذا 8 كارنية طالب بكلية الشرطة وبه العديد من الأسماء منها "أحمد ممدوح -ممتاز جاد" وأوراق بيضاء عليها خاتم شعار الجمهورية.

- ضبط طالب انتحل صفة طيار فى رأس البر بدمياط