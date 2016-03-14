عطل كهربائى يتسبب فى احتراق فيوز أجهزة العناية المركزة بمستشفى الصدر

تعطلت اليوم غرفة العناية المركزة بمستشفى الصدر بأسيوط بعد حدوث عطل كهربائى بعد تغير التيار الكهربى ونتيجة خطأ فى التوصيلات الجديدة للكهرباء والتى قام بها مقاول الإنشاءات.

وكان الدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة بأسيوط قد تلقى إخطارا من الدكتور عثمان الجمل مدير مستشفى الصدر يفيد احتراق فيوز 8 أجهزة للعناية المركزة بالمستشفى بسبب الكهرباء نتيجة خطأ فنى فى الإنشاءات الجديدة التى يقوم بها المقاول مؤكدأ أن العناية تعمل بكامل طاقتها نافيا نقل المرضى.

وأضاف وكيل الوزارة أن السبب هو قيام مقاول التجديد بإزالة الوصلات القديمة للكهرباء ووضع الأجهزة على وصلات جديدة أقل تحمل من الوصلات القديمة مما تسبب فى احتراق الفيوز والمينتور وتعطل الأجهزة وأصدر تعليماته لمدير المستشفى باتخاذ إجراءات قانونية ضد المتسببين فى الإهمال وإعادة إصلاح الأجهزة.

ومن جانبها قامت المستشفى قامت باحضار مهندسين متخصصين لحل مشكلة الأجهزة وإصلاحها وتم استخدام 5 أجهزة للطوارئ وتعمل الآن العناية بكامل طاقتها.

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