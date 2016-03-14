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ولاية أمريكية تسعى لتقنين المخدرات

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ولاية أمريكية تسعى لتقنين المخدرات ولاية أمريكية تسعى لتقنين المخدرات

مخدر الماريجوانا – أرشيفية

يرفع نواب ولاية فيرمونت الأمريكية، خلال الشهر الجاري، مشروع قانون وافق عليه مجلس شيوخ الولاية في فبراير الماضي، لمجلس النواب لتمريره، والذي يسمح للبالغين الذيين يتجاوز أعمارهم 21 عامًا شراء وتدخين مخدر الماريجوانا بدءً من عام 2018.

وبهذا قد تصبح ولاية فيرمونت أول ولاية أميركية تقنن تعاطي الماريجوانا لأغراض ترفيهية، من خلال تشريع بدلًا من إجراء اقتراع جماهيري، في خطوة يرى المدافعون عن تلك المادة المخدرة، أنها قد تسرع من وتيرة قبولها في الولايات المتحدة بشكل عام، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

وينبغي على المشرعين الانتهاء من البت في مشروع القانون قبل نهاية مايو المقبل، ومن غير المؤكد ما إذا كان المقترح يحظى بدعم كاف لتمريره في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. ومن شأن القانون أيضا فرض ضريبة 25 في المئة على مبيعات المخدر والتي توجه لتمويل إنفاذ قوانين المخدرات وبرامج التوعية ضد المخدرات.

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