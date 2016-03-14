الإمارات تدين تفجير أنقرة الإرهابي

أدان معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية العملية الإرهابية التي استهدفت تجمعا للسيارات في ساحة "كازالاي" وسط العاصمة التركية "أنقرة" امس وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكد معاليه تضامن حكومة دولة الامارات مع تركيا في هذه اللحظات الحرجة، وقال إن خطر التطرف والارهاب يبدو وكأنه تحد يومي في المنطقة يستهدف استقرار دولها وأمن مواطنيها والمقيمين فيها ويهدد نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأشار معاليه إلى أن العملية الارهابية في أنقرة تأتي ضمن سلسلة العنف العبثي والإرهاب المجنون الذي يتطلب منا جميعا الوقفة الجادة والتعاون الحثيث ..مؤكدا أن معركة التصدي للتطرف والإرهاب في تقييم دولة الامارات طويلة وعلينا مسؤولية جماعية لأنها تهددنا جميعا.

وأعرب معاليه عن تعازيه لأسر الضحايا داعيا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وغفرانه ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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