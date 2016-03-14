"الهلال الأحمر" تؤوي 78 شخصاً من سكان بناية بالخالدية

تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الاحمر أجلت الهيئة 78 شخصا من سكان بناية الخالدية التي تضررت بسبب انفجار أنبوب غاز وأسكنتهم بأحد فنادق ابوظبي.

ويشرف فريق من متطوعي الهيئة حاليا على تيسير أمورهم وتوفير جميع احتياجاتهم.

وأعلنت الهيئة في بيان صحفي انها تلقت نداء من مركز الاستجابة المحلي في ابوظبي بوقوع الحادث .. مشيرة إلى أن فرع الهيئة في ابوظبي حرك على الفور فريقا من المتطوعين المدربين على التدخل في مثل هذه الحالات وتواجد الفريق في منطقة الحدث بعد وقت قصير من ورود النداء الى الهيئة.

وأضافت الهيئة ان الفريق باشر مهامه في الإجلاء والإيواء وتم نقل المتأثرين من سكان البناية الى احد الفنادق التي تتعامل معها الهيئة في مثل هذه الظروف في أبوظبي وفي غضون ساعات قليلة تم اسكان الأسر بصورة مريحة ..لافتة الى ان الفريق سيتابع اوضاع المتأثرين وتوفير مستلزماتهم الحياتية الى ان تنجلي تداعيات الحادث ويعودوا الى سكنهم.

وأكد البيان أن هيئة الهلال الاحمر تعتبر جهة مساندة للسلطات الرسمية في مثل هذه الأحداث وتتولى مهام الإجلاء وايواء المتضررين بصورة تصون كرامتهم وتخفف وطأة الحادث عليهم كما توفر الدعم النفسي للمتأثرين والمصابين.

> وأوضح البيان أن الهيئة تعمل بالتعاون والتنسيق التام مع الجهات المختصة مثل الدفاع المدني والشرطة وغيرها من الجهات ذات الصِّلة.

وأعربت الهيئة عن تقديرها للشراكة القائمة بينها وهذه الجهات ما يعزز جهود الدولة في التعامل في مثل هذه الظروف وتوفير الرعاية اللازمة لضحايا الأحداث الطارئة.

وتقدمت الهيئة بالشكر والتقدير لمتطوعيها الذين لبوا نداء الواجب الإنساني وتفاعلوا مع الحدث بشكل سريع ما كان له اكبر الأثر في تخفيف اثار الحادث على المتضررين من سكان البناية وأسرهم.

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