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طرق دبي: ازدحام مروري متوقع غداً في بعض الشوارع

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طرق دبي: ازدحام مروري متوقع غداً في بعض الشوارع طرق دبي: ازدحام مروري متوقع غداً في بعض الشوارع

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على حسابها "الخاص في الانستغرام" لجميع مستخدمي الطرق أنه قد يكون هناك ازدحام مروري متوقع غداً في الشوارع المشار إليها أدناه لذا يرجى اتخاذ الطرق البديلة للوصول إلى وجهتكم بسهولة أثناء فعالية القافلة الوردية.

- شارع بليفارد محمد بن راشد من 11:00 صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراً.

- شارع جميراٍ من الساعة 12:00 ظهراً حتى الساعة 3:00 عصراً. 

- شارع الصفوح  من الساعة 12:00 ظهراً حتى الساعة 3:00 .

للمتجهين إلى منطقة أم سقيم غداً، يرجى استخدام شارع الوصل أو الشيخ زايد من الساعة 12:00 ظهرا حتى 3:00 عصرا.

للمتجهين إلى منطقة بر دبي غداً، يرجى استخدام شارع الوصل أو الشيخ زايد من الساعة 12:00 ظهرا حتى 3:00 عصرا .

للقادمين من منطقة جميرا الى منطقة المارينا والـJBR" استخدام شارع عبدالله عمران تريم من الساعة 12:00 ظهرا حتى 3:00 عصرا.

للقادمين من منطقة المارينا والـ "JBR "إلى منطقة جميرا استخدام شارع عبدالله عمران تريم من الساعة 12:00 ظهرا حتى 3:00 عصراً.

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