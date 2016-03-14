رئيس الوزراء يوجه الشكر لـ"الزند".. ويؤكد: تعيين وزير جديد خلال أيام

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الشكر إلى المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، على ما قدمه من جهود خلال توليه منصب وزارة العدل، حيث قال: "المستشار الزند قام بدوره على أكمل وجه ونشكره على مجهوده خلال فترة تولى وزارة العدل".

وأضاف فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أنه تم تكليف المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، لتسيير أعمال وزارة العدل لحين تعيين وزير جديد، موضحًا أنه لم يتم الاستقرار علي شخصية محددة تتولى حقيبة العدل، ولكن سيتم الانتهاء من تعيين وزير آخر خلال أيام.

وحول ما تردد عن وجود تعديل وزارى، قال رئيس الوزراء: "لا يوجد حتى الآن تعديل وزارى".

وبشأن زيادة سعر تذكرة المترو، قال رئيس الوزراء، إن الزيادة ستتم فى الوقت المناسب لكن ليس بقيمة الزيادة التى يتم ترديدها، موضحاً أن الزيادة ستكون بنسبة مقبولة مراعاة للمواطنين، واستغلالها فى الإنفاق على مترو الأنفاق.

وتابع قائلاً: "نحن لا نريد تعجيز الناس، ولكن لابد أن يكون هناك موارد للأنفاق على المترو، ونحن نعلم أنه يخسر يوميًا ولابد من الحفاظ عليه".

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