مصرع 3 أطفال حرقاً بسبب حريق مخلفات زراعية بقرية موشا فى أسيوط

لقى 3 أطفال مصرعهم حرقًا أثناء لهوهم بمخلفات الزراعة فى قرية "موشا" بدائرة مركز أسيوط.

كان اللواء عبدالباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من رئيس مباحث مركز اسيوط يفيد بوصول بلاغ من الأهالى بنشوب حريق هائل في مخلفات زراعة بقرية موشا دائرة المركز، وبانتقال فريق الإسعاف والدفاع المدنى تبين نشوب الحريق بمخلفات الزراعة "بوص" بسبب لهو الأطفال وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليه.

ونتج عن الحريق وفاة 3 أطفال حرقا وهم "أحمد عاشور، ومحمد جمال، وجثة ثالثة لم يستدل عليها.

تم التحفظ على الجثث بمستشفى الإيمان العام وجار تحرير المحضر اللازم.

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