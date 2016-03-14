"اليوم السابع": موجة غلاء قادمة

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ـ موجة غلاء قادمة.. تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار 112 قرشاً.. و"المركزى": القرار تصحيح للأوضاع.. "اتحاد الصناعات": يقضى على السوق السوداء.. "الغرفة التجارية": يشعل الأسعار.. "بلومبرج": يعزز الاستثمارات الأجنبية

تحت عنوان "موجة غلاء قادمة"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد الثلاثاء تفاصيل إقدام البنك المركزى على تخفيض قيمة الجنيه 112 قرشاً دفعة واحدة أمام الدولار، وتأكيداته أن القرار يعد تصحيحاً للأوضاع الاقتصادية، برغم تحذيرات الغرفة التجارية من اشتغال الأسعار.

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