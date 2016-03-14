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"اليوم السابع": موجة غلاء قادمة

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"اليوم السابع": موجة غلاء قادمة "اليوم السابع": موجة غلاء قادمة
تحت عنوان "موجة غلاء قادمة"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد الثلاثاء تفاصيل إقدام البنك المركزى على تخفيض قيمة الجنيه 112 قرشاً دفعة واحدة أمام الدولار، وتأكيداته أن القرار يعد تصحيحاً للأوضاع الاقتصادية، برغم تحذيرات الغرفة التجارية من اشتغال الأسعار.

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