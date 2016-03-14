نصائح لعلاج الإسهال أهمها تعويض السوائل

• علاج الإسهال بشرب السوائل

يصيب الإسهال أكثر من 2 مليار حالة سنوياً فى جميع أنحاء العالم، ويتسبب فى وفاة 1.9 مليون طفل سنويا دون سن 5 سنوات ومعظمهم فى البلدان النامية.>وحسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، فأوضح الباحثون أن أول خطوة فى علاج الإسهال هى تعويض السوائل المفقودة من خلال شرب المزيد من السوائل أو تؤخذ عن طريق الوريد فى الحالات الشديدة.

وأشار الباحثون إلى أن الأطفال وكبار السن هم أكثر عرضة للجفاف، ويتم علاج الإسهال عن طريق الفم بتناول محلول معالجة الجفاف أو أملاح (ORS) وهى المياه التى تحتوى على الملح والسكر التى تمتصه الأمعاء الدقيقة لتحل محل الماء والسوائل المفقودة فى البراز المائى.

وتقول منظمة الصحة العالمية “WHO” إن أملاح “ORS” علاج آمن وفعال لأكثر من 90? من حالات الإسهال غير الحاد، ويتم إعدادها بنسبة 75 مل/ لتر من الصوديوم و 75 مل/ لتر من الجلوكوز، وتباع فى الصيدليات.

• الزنك يعالج الإسهال

>وأضاف الباحثون أن جرعة يومية من مكملات الزنك تبلغ من 10 إلى 20 ملليجرام قد تقلل من شدة ومدة الإسهال لدى الأطفال، ويوصى بتناول الزنك لمدة 10 إلى 14 يوما، ويمكن أن يساعد على تقليل المشاكل الناتجة عن الإسهال فى الأطفال لمدة 2 إلى 3 أشهر.