5 أفراد ممنوعون من رجيم التمر واللبن

رجيم التمر واللبن ممنوع على التالى..

رجيم التمر واللبن من أشهر أنواع الدايت المنتشرة والهدف منه إنقاص الوزن بطريقة سريعة وسهلة دون تعقيدات كثيرة، كما هو الحال فى الأنظمة الأخرى، خاصة التى تحتاج إلى حساب السعرات التى يحتاجها الجسم وحساب كل وجبة طعام منها على حدة.

ويقول الدكتور هانى كمال أستاذ التغذية العلاجية بجامعة القاهرة: رجيم التمر واللبن هو أسلوب حياة من يتبعه يسير عليه مدى الحياة، ويحمل بعض المخاطر لأنه يبتعد عن المصادر الغذائية الأخرى التى يحتاجها الفرد لصحته، ويصعب على 5 أفراد اتباع هذا النظام لأنه يؤثر على صحتهم بطريقة كبيرة وهم:

1. أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر والقلب والشرايين، لأن اللبن عالى الدهون والتمر مركز السكر وهى من أهم الوجبات الممنوع منها أصحاب هذه الأمراض.

2. المرأة الحامل، لأن الثلاث أشهر الأولى التى تمر بها الحامل يصعب قيامها بأى أنظمة دايت فهى مرحلة تكوين الجنين ويفضل فيها أن تتناول الأم جميع الأطعمة التى تحتاجها لتكوين جسم الجنين، أما باقى مدة الرجيم تعتمد فى وجباتها على البروتين والسوائل الكثيرة، والتمر من الأطعمة غير المفضلة فترة الحمل لأنه يحتوى على مادة تساعد على انقباض الرحم وهو ما يسبب اجهاض الحمل سريعا وعدم اكتماله.

3. المرضعات، فى هذه الفترة تتناول الأطعمة المتكاملة لأنها تصل للطفل الرضيع عن طريق اللبن، لهذا اعتمادها فقط على اللبن والتمر يفقدها الكثير من العناصر الغذائية من الوصول إليه.

4. من يعانون من حساسية اللبن، يصعب اعتمادهم على النظام بسبب المشكلات التى يتسبب لهم فيها اللبن عند تناولهم له.

5. الأطفال، مهما وصل من مراحل السمنة يعتبر النظام الغذائى المتكامل القائم على الخضروات والبروتين والسوائل والفواكه هو الأنسب للطفل ويساعد فى انقاص وزنه بطريقة صحيحة دون الإخلال بصحته.

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رجيم التمر واللبن