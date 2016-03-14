وزير النقل الروسى: لن نتأخر فى إعادة الرحلات مع مصر

أكد وزير النقل الروسى، مكسيم سوكولوف، اليوم الاثنين، أن روسيا لن تتأخر فى استئناف حركة النقل الجوى مع مصر ، عندما يكون كل شىء على ما يرام، مشيرا إلى أن موسكو سترسل خبراء إلى مصر لمراجعة إجراءات الأمان بمطاراتها.

وقال سوكولوف، تعليقا على تصريحات وزير الخارجية المصرى، سامح شكرى، لوكالة "نوفوستى" بأن مصر تنفذ بالفعل توصيات الخبراء الروس فى مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة: "لم نتلق مثل هذه المعلومات الرسمية من سلطات الطيران المصرية بعد".

وأضاف: "بمجرد حصولنا على إخطار رسمى بوفاء سلطات الطيران المصرية بكافة مطالب الجانب الروسى فيما يتعلق بأمان الطيران، سنرسل إلى هناك وفدا سيراجع الوفاء بهذه المطالب، وإذا كان كل شيء على ما يرام، فلن نتأخر فى استئناف حركة النقل الجوى مع مصر".

يأتى ذلك عشية زيارة وزير الخارجية المصرية، سامح شكرى، إلى روسيا التى سيبحث خلالها عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها استئناف حركة الطيران بين روسيا ومصر المتوقفة منذ سقوط طائرة "إيرباص-321" الروسية فى سيناء فى 31 أكتوبر الماضى.

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