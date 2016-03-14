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قوات الجيش اليمنى تسيطر على معسكر الدفاع الجوى غرب تعز

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قوات الجيش اليمنى تسيطر على معسكر الدفاع الجوى غرب تعز قوات الجيش اليمنى تسيطر على معسكر الدفاع الجوى غرب تعز
تمكنت قوات الجيش والمقاومة اليمنية فى مدينة تعز، اليوم الاثنين، من السيطرة على معسكر الدفاع الجوى بالمدينة، وهو أهم موقع بالنسبة للجبهة الغربية بعد معسكر اللواء 35 مدرع.

وذكر المركز الاعلامى للمقاومة فى تعز أن القوات تقوم الآن بتطهير ما تبقى من جيوب المليشيات فى الجهة الخلفية للمعسكر والتى تشهد أعنف الاشتباكات، .. وقد وصلت إلى مدينة تعز تعزيزات بأكثر من 500 مقاتل من أبناء قطاع الحجرية تم تدريبهم بمعسكرات التدريب بمديرية التربة، لدعم جبهات القتال لاستكمال السيطرة وتطهير المعسكر.

وذكر المركز أن 12 من عناصر المقاومة قتلوا فى الاشتباكات المستمرة حتى الآن من بينهم المساعد عبد الله حمود القيسى قائد حراسة العميد صادق سرحان رئيس المجلس العسكرى بتعز.
>ويعد المعسكر من أهم المناطق العسكرية والاستراتيجية فى تعز إذ يقع فى مرتفع جبلى يطل على عدة مناطق فى الجبهة الغربية لتعز والسيطرة عليه تعنى تحرير حى الزنوج وجبل الوعش بدون قتال، لأنه يشرف على المنطقتين كما يشرف على شارعى الخمسين والستين ومنهما سيتم تأمين اللواء 35 من جهة الجنوب الشرقى وكذلك تأمين البعرارة ومدينة النور وجبل جرة.
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