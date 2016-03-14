أخبار عاجلة

مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ولى العهد السعودى:"رعد الشمال" أكدت عمق التلاحم العربى والإسلامى

Google+ Print
ولى العهد السعودى:"رعد الشمال" أكدت عمق التلاحم العربى والإسلامى ولى العهد السعودى:"رعد الشمال" أكدت عمق التلاحم العربى والإسلامى
قال الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن مناورات رعد الشمال أكدت عمق التلاحم العربى والإسلامى وقدرة الدول المشاركة مع المملكة فى هذه المناورة على التصدى لكل ما يهدد أمن وسلم دول المنطقة والوقوف بكل حزم وعزم فى مواجهة التنظيمات الإرهابية ومن يقف ورائها ويدعم نشاطها الإجرامى بهدف النيل من أمن واستقرار هذه الدول وشعوبها.

ونوه ولى العهد السعودى- خلال لقائه مساء اليوم الاثنين بكبار مسؤولى وزارة الداخلية وقادة القطاعات الأمنية وموظفى الوزارة- بما تحقق بفضل جهود رجال الأمن المخلصين من نجاحات أمنية فى ملاحقة المشاركين فى الأعمال الإرهابية التى شهدتها المملكة مؤخرًا وذلك من خلال تنفيذ عمليات أمنية استباقية ونوعية تؤكد كفاءة وفاعلية أجهزة الأمن وقدراتها على ردع وملاحقة كل من يحاول المساس بأمن واستقرار المملكة والمقيمين فيها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة