ولى العهد السعودى:"رعد الشمال" أكدت عمق التلاحم العربى والإسلامى

قال الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن مناورات رعد الشمال أكدت عمق التلاحم العربى والإسلامى وقدرة الدول المشاركة مع المملكة فى هذه المناورة على التصدى لكل ما يهدد أمن وسلم دول المنطقة والوقوف بكل حزم وعزم فى مواجهة التنظيمات الإرهابية ومن يقف ورائها ويدعم نشاطها الإجرامى بهدف النيل من أمن واستقرار هذه الدول وشعوبها.

ونوه ولى العهد السعودى- خلال لقائه مساء اليوم الاثنين بكبار مسؤولى وزارة الداخلية وقادة القطاعات الأمنية وموظفى الوزارة- بما تحقق بفضل جهود رجال الأمن المخلصين من نجاحات أمنية فى ملاحقة المشاركين فى الأعمال الإرهابية التى شهدتها المملكة مؤخرًا وذلك من خلال تنفيذ عمليات أمنية استباقية ونوعية تؤكد كفاءة وفاعلية أجهزة الأمن السعودية وقدراتها على ردع وملاحقة كل من يحاول المساس بأمن واستقرار المملكة والمقيمين فيها.

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