مقتل أمير بتنظيم داعش فى غرب الجزائر

قتل الجيش الجزائرى الأحد زعيم تنظيم مسلح التحق بتنظيم داعش الجهادى عام 2015، فى ولاية غرداية التى تبعد مئة كلم غرب العاصمة، حسب ما أعلن مصدر أمنى الاثنين.

وكان مولود بعال المعروف باسم أبو المنذر (43 عاما) قد انضم إلى المتطرفين عام 1992 مع بداية الحرب الاهلية التى استمرت عقدا.

وأوضح المصدر الامنى أن كتيبة مشتركة تمكنت الاحد من القضاء على ابو المنذر فى وأدى السبت حيث وضعت مجموعته قنبلة استهدفت قافلة للدرك الجزائرى قبل اسبوعين.

وأضاف بيان لوزارة الدفاع أن الجيش صادر بندقية من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة ومنظار وقنبلة يدوية وهواتف نقالة بالاضافة إلى كشف وتدمير مخابىء للارهابيين فى تيزى وزو تحتوى على اجهزة اتصال لاسلكية ومعدات عسكرية.

وأكد البيان أن "الارهابى الخطير مولود ب. المعروف بالمنذر قد قتل" فى ولاية تيبازه.

وكان أبو المنذر على رأس مجموعة من "ستين ارهابيا" شنت خصوصا هجوما فى اغسطس 2011 على الاكاديمية العسكرية فى شرشال.

وانضمت هذه المجموعة إلى تنظيم داعش العام الماضى.

وفى العام 2015، قتل الجيش الجزائرى أو اوقف "157 ارهابيا بينهم 10 مسؤولين" حسب بيان الوزارة.

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