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تلفزيون إسرائيل: تعرض سيارة عسكرية إسرائيلية لإطلاق نار قرب حدود مصر

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تلفزيون إسرائيل: تعرض سيارة عسكرية إسرائيلية لإطلاق نار قرب حدود مصر تلفزيون إسرائيل: تعرض سيارة عسكرية إسرائيلية لإطلاق نار قرب حدود مصر
ذكرت "القناة العاشرة" بالتلفزيون الإسرائيلى، اليوم الاثنين، أن سيارة عسكرية إسرائيلية تعرضت لإطلاق نار خلال سيرها قرب الحدود بين إسرائيل ومصر، موضحة أن الحادث لم يسفر عن أى إصابات.

وقالت القناة الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلى أعلن أن الحادث لم يتضح بعد ما إذا متعمد أو تم من خلال إطلاق نار طائش من جانب الحدود المصرية التى تلاحق الجماعات الإرهابية فى سيناء وعصابات التهريب.

وأضافت القناة العاشرة أن الحادث تم فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، على الحدود بين إسرائيل ومصر، دون حيث تعرضت السيارة لثلاث طلقات قرب منطقة "جبل حريف"، ولم تقع إصابات إلا أن السيارة تعرضت لأضرار.

تلفزيون إسرائيل تعرض سيارة عسكرية إسرائيلية لإطلاق نار قرب حدود مصر (1)

تلفزيون إسرائيل تعرض سيارة عسكرية إسرائيلية لإطلاق نار قرب حدود مصر (2)

تلفزيون إسرائيل تعرض سيارة عسكرية إسرائيلية لإطلاق نار قرب حدود مصر (3)


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