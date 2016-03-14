ألف لاجئ عبروا اليوم من اليونان إلى مقدونيا

توجه قرابة ألف لاجئ من مخيم قرب الحدود الشمالية اليونانية إلى مقدونيا، اليوم اللإثنين، في محاولة لإيجاد طريق للالتفاف على سياج حدودي يحول دون عبورهم.

ابتعدت مجموعة كبيرة من اللاجئين عن المخيم الكبير قرب مدينة إيدوميني، حيث تقطعت السبل بنحو 12 ألف شخص على الأقل، في ظل أوضاع قاسية، عبر ما يعرف باسم مسار غرب البلقان، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

وسار اللاجئون على امتداد السياج الحدودي، أملين في إيجاد منفذ إلى مقدونيا. ويأتي ذلك فيما قالت الشرطة المقدونية إنها ستتخذ تدابير لإرجاع اللاجئين الذين عبروا الحدود إلى اليونان.