تقارير - كوستا يفكر بالرحيل عن تشيلسي

يفكر دييجو كوستا مهاجم تشيلسي في الرحيل عن فريقه خلال الصيف المقبل، حسب تقرير نشرته شبكة "ESPN".

كما أشار التقرير إلى أن أتليتكو مدريد ناديه السابق، مستعد لضمه، واللاعب لم ينفي إمكانية عودته إلى الروخيبلانكوس في حوار له ديسمبر الماضي.

وبحسب التقرير فإن الدولي الإسباني يعاني من صعوبة التكيف مع الأجواء في لندن، ومع رغبة تشيلسي بضم مهاجمين أخرين، فإن صاحب الـ27 عاما يرغب بالرحيل.

وشارك كوستا هذا الموسم بـ24 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل 11 هدفا كما صنع 6 أهدافا أخرى.

وتحصل كوستا على البطاقة الحمراء الأولى مع تشيلسي ضد إيفرتون في المباراة التي خسرها البلوز بنتيجة 2-0 ضمن منافسات دور الـ8 بكأس الاتحاد الإنجليزي على خلفية التحام مع جاريث باري لاعب التوفيز.