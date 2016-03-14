والد ديوكوفيتش: عالم التنس لا زال في حاجة لنادال.. ونجلي سيكون الأفضل بالتاريخ

(إفي): قال والد المصنف الأول عالميا في التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش اليوم إن عالم اللعبة البيضاء "لا زال في حاجة" إلى الإسباني رفائيل نادال، معربا عن أمله في أن يتمكن الأخير من اللعب لمدة عامين أو ثلاثة اضافيين بأفضل مستوى لديه.

وقال سرديان ديوكوفيتش بخصوص نادال المصنف الخامس عالميا في حوار مع مجلة (نيوزويك): "التنس لا زال في حاجة إلى نادال. عليه العودة. أتمنى أن يلعب بأفضل مستوى لديه لمدة عامين أو ثلاثة".

واعتبر والد المصنف الأول أن نادال بسبب أسلوب لعبه "يبذل طاقة كبيرة في الملعب"، وهو الأمر الذي يصعب حفاظه على مستوى مرتفع في اللعب.

وتابع ديوكوفيتش الأب "طريقة لعبه مختلفة للغاية عن نوفاك وروجيه فيدرير"، مشيرا إلى أن الأخير في كأس ديفيز 2006 أثناء مواجهة سويسرا وصربيا لم يحترم نجله.

وأضاف سرديان "كان يعاني من انحراف في حاجز الأنف ولم يكن قادرا على التنفس بشكل جيد ولعب المباريات والنقاط الطويلة على أفضل وجه وفيدرير فعل كل ما في وسعه للتقليل من احترامه بسبب هذه المشكلة".

ويرى الوالد أن فيدرير لم يتصرف بشكل جيد حيث تابع "لم يعامل أحد نوفاك بهذه الطريقة من قبل"، كما أنه أبدى عدم تفهمه لاستمرار السويسري في ملاعب التنس حيث قال: "لماذا يستمر في اللعب؟ عمره بالفعل 34 عاما".

وبخصوص ابنه اعتبر أن نوفاك سيصبح "أفضل لاعب في التاريخ"، حيث أضاف "أقول هذا منذ بدأ في لعب التنس. سيكون من أفضل الرياضيين على مر الزمان. يمكنه الفوز بـ10 ألقاب جراند سلام أخرى".