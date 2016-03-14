أوباميانج: سأنتقل إلى ريال مدريد.. لكن ليس الآن

تلقى حارس مرمى المصري البورسعيدي رمزي صالح طردا مباشرا بطريقة غريبة.. غريبة جدا!

ويعاني المصري أمام حرس الحدود، الذي لم يفز في الدوري حتى الآن إذ يتأخر أمامه 3-1 في الشوط الأول من مباراة الجولة الـ22 في الدوري.

وكان صالح يحاول لعب الكرة، لكن لاعب الحرس سيد حسن ضايقه أثناء تسديدها.

فما كان من رمزي إلا أن يركض خلف لاعب الحرس، ويركله في ظهره!

الأمر كله كان أمام أعين الحكم الذي طرد رمزي على الفور، ويستكمل فريق المدرب حسام حسن بقية المباراة بـ10 لاعبين.

تابع - مباشر الدوري - حرس الحدود 3-1 المصري.. طرد لرمزي صالح