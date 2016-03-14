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فيديو | متحدث «التعليم»: «السوشيال ميديا خربت بيوت.. وأطاحت برؤساء»

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فيديو | متحدث «التعليم»: «السوشيال ميديا خربت بيوت.. وأطاحت برؤساء» فيديو | متحدث «التعليم»: «السوشيال ميديا خربت بيوت.. وأطاحت برؤساء»

مبني وزارة التربية والتعليم

قال بشير حسن، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه تم إحالة إدارة مدرسة السادات للغات بمحافظة المنوفية إلى التحقيق، وذلك بعد رصد العديد من المخالفات المالية والإدارية داخل المدرسة، مشيرًا إلى أن الوزارة تلقت العديد من الشكاوى من أولياء الأمور حول المخالفات في هذه المدرسة.

وأضاف “حسن”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “انتبهوا أيها السادة”، والمذاع على قناة “الحياة”، أن المدرسة كانت موجودة منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وكان صاحبها رجل أعمال بالحزب الوطني، وعندما ترك المدرسة حدثت بها بعض المشاكل نتيجة عدم دفع أموال تأجير المبنى الذي يوجد به المدرسة.

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وأِشار، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أن هناك تهديدات لأولياء الأمور بإغلاق المدرسة لعدم دفع الإدارة مستحقات متأخرة لصاحب المبنى.

وفى رده على ما أثير من تعيين أحد أقرباء وزير التنمية المحلية فى مجلس أمناء المدرسة وفقا لما تناقلته وسائل السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعى، قال:” يا فندم السوشيال ميديا خربت بيوت وعمرت اخرى..واطاحت برؤساء”، وذلك فى تعليقه على أنها ليست مصدرا معترفا به لتناقل الاخبار الموثقة.

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