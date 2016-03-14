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اختتام الدورة التدريبية لدراسة الجدوي الفنية والاقتصادية للمشروعات الزراعية

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الدورة التدريبية

 

اختتم في مقر المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بالقاهرة، أعمال الدورة التدريبية القطرية في مجال دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات.

واستمرت الدورة لمدة 3 أيام لصالح 20 من الكوادر الزراعية في كل من معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، وقطاع الشئون الاقتصادية، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية.

هدفت الدورة إلى بناء قدرات ومهارات المشاركين في مجال إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات من خلال التعريف بأهمية دورة المشروعات الزراعية ومكوناتها ومراحل إعدادها والإلمام بطرق تقييم المشروعات الزراعية وطرق حساب معايير التقييم والتحليل المالي الاقتصادي وإعداد التقارير في مختلف مراحل المشروع.

الدورة التدريبية

الدورة التدريبية

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