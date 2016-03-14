تصفية أحد المتهمين بقتل رئيس مباحث شبرا في حملة أمنية بالقليوبية

لقى أحد المتهمين في واقعة مقتل الشهيد مصطفي لطفي، رئيس مباحث شبرا، مصرعه في حملة أمنية ضمن الحملات التي قام بها قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، وإدارة البحث الجنائي، وقوات الأمن المركزي، بمنطقة المثلث الذهبي بقرى الجعافرة والقشيش وكوم السمن والسلمانية، مركز شبين القناطر بالقليوبية.

> كما تم ضبط 13 قطعة سلاح ناري، و121 طلقة، و15 ضبطية مخدرات تقسمت إلى 45 كليو ونصف بانجو، وكيلو حشيش، و150 جرام هروين، وألف قرص مخدر، فضلا عن القبض على 8 هاربين من حكم بالمؤبد، و5 من المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا.