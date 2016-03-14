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بنك مصر يصدر شهادة المايسترو بالجنيه المصري بعائد 15%

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بنك مصر يصدر شهادة المايسترو بالجنيه المصري بعائد 15% بنك مصر يصدر شهادة المايسترو بالجنيه المصري بعائد 15%

بنك – أرشيفية

 

أصدر بنك مصر الوعاء الادخاري “شهادة المايسترو ” بأعلى عائد على الادخار بالجنيه المصري بـ 15%، تصدر الشهادة للمصريين مقابل التنازل عن العملات الأجنبية المختلفة.

وذلك لمدة شهرين فقط اعتبارًا من الإثنين 14 مارس، وتتمتع الشهادة بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة.

وتبدأ فئات الشهادة من 500 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين فقط سواء للمقيمين بداخل أو خارج مصر، مدة الشهادة ثلاث سنوات على أن يصرف العائد كل ثلاثة شهور، وهي شهادة أسمية وغير قابلة للتجديد ولا يجوز التنازل عنها، ويمكن استرداد قيمة الشهادة بعد 6 شهور من تاريخ الإصدار ويمكن الاسترداد الجزئي وفقَا للتعليمات والقواعد المنظمة بالبنك.

ويتيح بنك مصر لجموع الشعب المصرى شراء الشهادة من أي فرع من فروع البنك، والتي تصل الى أكثر من 500 فرع والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

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