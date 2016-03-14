تقرير في الجول – هل تعلم عدد المرات التي نجح فيها الحدود بتسجيل ثلاثية بالشوط الأول

حرس الحدود سجل 3 أهداف في الشوط الأول أمام المصري البورسعيدي بالدوري. ولكنها ليست المرة الأولى التي ينجح فيها الفريق طوال تاريخه من فعل ذلك.

مفاجأة كبيرة شهدها الشوط الأول في الجولة الـ22 من الدوري المصري بين حرس الحدود والمصري.

10 دقائق مرت فقط من عمر المباراة والنتيجة تشير لتقدم حرس الحدود 3-0 على حساب المصري بفضل أهداف مصطفى جمال ثنائية وعلاء شعبان هدف.

أخر أهداف حرس الحدود في الدوري جاءت قبل 9 مباريات من مواجهة المصري. 9 مباريات سلبية متتالية قبل أن ينجح الحدود أخيرا في التسجيل. ليس هدفا أو اثنين بل 3 أهداف.

ويستعرض FilGoal.com مباريات حرس الحدود التي نجح في تسجيل ثلاث أهداف في الشوط الأول منذ صعوده إلى الدوري الممتاز.

ضد بلدية المحلة

في 17 أكتوبر 2004 تعادل حرس الحدود مع بلدية المحلة 3-3 في مباراة مثيرة وقوية للغاية.

وقتها ثلاثية الحدود جاءت في الشوط الأول فقط من المباراة.

عبد الحميد بسيوني (المدير الفني الحالي للفريق) يفتتح التسجيل في الدقيقة 11 قبل أن يعزز هشام حنفي النتيجة في الدقيقة 26.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة عاد هشام حنفي للتسجيل مجددا ليكتب ثلاثية الفريق في الشوط الأول.

ضد طلائع الجيش

ثلاثية جديدة لحرس الحدود في الشوط الأول وهذه المرة أمام طلائع الجيش في 11 نوفمبر 2004.

ولكن الحدود ينجح في الحفاظ هذه المرة على تقديمه ويفوز بالمباراة 3-1.

أحمد عبد الغني يفتتح التسجيل في الدقيقة الثانية ثم يعود لهز شباك الجيش مجددا في الدقيقة 18.

وصابر الشربيني يختتم الثلاثية في الدقيقة 42.

ضد أسمنت السويس

28 فبراير 2006 انتصار كاسح لحرس الحدود أمام أسمنت السويس 4-0. وجميع الأهداف في الشوط الأول.

هاني سعيد يفتتح التسجيل في الدقيقة 18 ثم أحمد عيد عبد الملك يسجل في الدقيقة 19.

انطلاقه الحدود استمرت وسجل أحمد عبد الغني في الدقيقة 23.

قبل أن يعود أحمد عيد مجددا للتسجيل في الدقيقة 33. رباعية كاملة في الشوط الأول.

ضد الألومنيوم

حرس الحدود يفوز بثلاثية مقابل لاشيء أمام الأولمنيوم.

التاسع من أبريل 2008 أحمد سالم نجيب يسجل في الدقيقة العاشرة.

ثم عبد الحميد بسيوني في الدقيقة 30 وعمرو الدالي في الدقيقة 36 وانتصار جديد للحدود بفضل ثلاثية في الشوط الأول.

وطوال تاريخ الحدود في الدوري نجح في تسجيل ثلاثية أو أكثر في الشوط الثاني أكثر من مرة.