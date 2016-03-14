العثور على 9 قذائف هاون من مخلفات الحروب فى القنطرة شرق بالإسماعيلية

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، أثناء تمشيطها المنطقة الجبلية المتاخمة لحدود محافظ الإسماعيلية مع حدود محافظة شمال سيناء بمنطقة أبو عروق على 9 دانات مدفع هاون من مخلفات الحروب.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد هشام طايل مأمور قسم شرطة القنطرة شرق يفيد بأنه أثناء تنفيذ حملة تمشيطية بناحية قرية منطقة أبوعروق ــ دائرة القسم، والمنطقة الصحراوية المتاخمة للحدود الإدارية مع شمال سيناء ــ وأثناء التمشيط تم العثور على (9) قذيفة هاون يعلوها الصدأ ويرجح أن تكون من مخلفات الحروب السابقة، وتم عمل كردون أمنى حـول موقع العثـور، حيث قام مُفتشو المُفرقعات بإعمال شئونهم بمَسح وتعقيم كل المناطق المُحيطة بمنطقة العثور، وتم التأكد من خلوها من ثمة أجسام غريبة أخرى وتم إخطار سرية الإزالة بالجيش الثانى الميدانى لإعمال شئونها، حيث حضرت فى حينه وقامت برفع الأجسام المعثور عليها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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