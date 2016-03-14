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محلل نفطي: خفض إنتاج أوبك يساهم في إنعاش أسعار البترول

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محلل نفطي: خفض إنتاج أوبك يساهم في إنعاش أسعار البترول محلل نفطي: خفض إنتاج أوبك يساهم في إنعاش أسعار البترول

ممدوح سلامة

 

قال المحلل النفطي ممدوح سلامة، إن عقد لقاء بين منتجي النفط من خارج وداخل أوبك مع إصرار إيران بعدم خفض الإنتاج ليس له معني علي الإطلاق، لأن هذا لا يدعم الأسعار.

وأضاف «سلامة»، إلى أن هذا الإجتماع إذا ما تم عقده يجب أن يبحث آلية خفض الإنتاج من جانب أعضاء أوبك وروسيا.

وأشار «سلامة»، خلال لقاءٍ له ببرنامج “السوق”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي حسن فودة، أن اقتناع بفكرة خفض الإنتاج سيساهم في إنعاش النفط، لافتًا إلى أن السعودية هي صانع القرار داخل أوبك علي اعتبار أنها أكبر دولة منتجة ومصدرة للبترول.

وأكد على ضرورة خفض أوبك للإنتاج من أجل أن ترتفع الأسعار، لافتًا إلى أن سياسية الدفاع عن حصص الإنتاج تربك سوق النفط.

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