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رئيس هيئة السكة الحديد الجديد يتفقد ورش تطوير العربات

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جولة رئيس السكة الحديد

جولة رئيس السكة الحديد

قام المهندس مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم الإثنين، بأول جولة له بزيارة الورش الرئيسية لعمرة وتطوير العربات بكوم ابو راضي.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات دكتور سعد الجيوشي وزير النقل، بضرورة النهوض بتحسين الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين على خطوط السكك الحديدية.

في بداية الجوله استمع رئيس الهيئة إلى شرح عن إمكانيات الورش وما تقوم به من عمرة وتطوير عربات الركاب المكيفة والغير مكيفة.

وقام بجولة تفقد فيها أقسام الورش المختلفة ومراحل تطوير العربات واستمع إلى آراء ومقترحات العاملين وطالبهم بتحسين المنتج النهائي لينافس المنتج المستود.

كما طالب رئيس الهيئة من العاملين بالورش العمل بروح الفريق الواحد للعمل على زيادة الانتاج وتحسين العربات لتقديم خدمة أفضل لجمهور المسافرين وخاصة ركاب الدرجات العادية الغير مكيفة.

وفي نهاية الجولة شكر رئيس الهيئة جميع العاملين بالورش على المجهود المبذول في تطوير عربات الركاب.

جولة رئيس السكة الحديد

جولة رئيس السكة الحديد

جولة رئيس السكة الحديد

جولة رئيس السكة الحديد

جولة رئيس السكة الحديد

جولة رئيس السكة الحديد

جولة رئيس السكة الحديد

جولة رئيس السكة الحديد

جولة رئيس السكة الحديد

جولة رئيس السكة الحديد

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