منظمة اليونسكو تهنئ الفلسطينية «حنان الحروب» لفوزها بجائزة أفضل معلمة في العالم

هنأ مكتب منظمة اليونسكو في رام اللهالسيدة حنان الحروب، لفوزها بالجائزة العالمية للمعلم . ان هذا النجاح يعتبر تقديرا ليس فقط للمعلمة الحروب، بل لكافة المعلمين المخلصين في فلسطين.

> وجاء نص بيان المكتب كالتالي ” إن مهنة التعليم في فلسطين هي مهمة صعبة و تستحق المشادة والمكافأة في مثل هذه المناسبات الخاصة وكذلك في كل يوم. فالمعلمون في كل مكان يواجهون العديد من التحديات، ولكنهم مفتاح ضمان مستقبل مستدام وبناء القدرات الوطنية للتعلم و خلق المجتمعات القائمة على المعرفة والقيم والابتكار. ان المعلم هوالاساس في تربية الاجيال المستقبلية في فلسطين و في سائر دول العالم.

ونشأت السيدة الحروب في بيت لحم، و هي تعمل حاليا معلمة في مدرسة سميحة خليل الثانوية في رام الله. و قد كرست حياتها من اجل مساعدة و تحسين حياة الاطفال المعنفين و الذين يعانون من الافات النفسية للصراعات. ألفت حنان كتاب “نتعلم و نلعب” وهي متحدثة دورية في المؤتمرات و الندوات التدريبية للمعلمين.

وتؤمن الحروب بمبدأ “اللاعنف” و قد طورت منهاجها التربوي الخاص التي تطبقه يوميا في عملها. و تعطي هذه المعلمة اهتماما خاصا من اجل توفير بيئة تعليمية امنة في الصف المدرسي مع التركيز على الاختلافات و الاحتياجات الفردية للأطفال، و هذا يجعلها تحظى بعلاقة متينة مع طلابها مبنية على الحب والاحترام . فحنان تشكل نموذجا ملهما ليس لزملائها و حسب، بل لكافة المعلمين في العالم.

والجائزة العالمية المعلم هي جائزة سنوية تمنحها مؤسسة فاركي إلى المعلمين الاستثنائيين الذين قدموا ويقدمون مساهمة بارزة في مهنتهم. ان هذه الجائزة تسلط الضوء على أهمية المربين في جميع أنحاء العالم و تؤكد على ان جهودهم تستحق الاعتراف والاحتفال بها.