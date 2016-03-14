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فيديو| «حساسين» يتلقى اتصالًا هاتفيًا من «قتيل البساتين»

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فيديو| «حساسين» يتلقى اتصالًا هاتفيًا من «قتيل البساتين» فيديو| «حساسين» يتلقى اتصالًا هاتفيًا من «قتيل البساتين»

الصورة المتداولة

تلقى الإعلامي سعيد حساسين مكالمة هاتفية من والدة عزا قتيل البساتين ، وأخطأ فريق الإعداد في ظهور اسم المتصل على الشاشة، وكتبوا قتيل البساتين، وسخر النشطاء من تلك الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت والدة عزام، قتيل البساتين: “نفسى أشوف اللى قتل إبنى مضروب بالرصاص فى راسه، زى ما قتل إبنى اللى عنده 17 سنة، وكان طالع على رزقه، حرام عليكم، ده أول فرحتى، وفرحة أخواته”.

وأضافت والدة القتيل، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “إنفراد” المذاع عبر فضائية “العاصمة”، مساء الأحد، وهي تبكي: “حق إبنى فى رقبة من أصغر عسكرى لحد الريس، ولو مجاش حقه هاخده بإيدى، وهروح أولع فيها”.

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