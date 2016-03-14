اكتشاف خبيئة أثرية جديدة بالدقهلية

كشف باحثون بمنطقة آثار الدقهلية، اليوم الاثنين، عن عثورهم على خبيئة أثرية جديدة، بمنطقة "تل بللة" بمركز دكرنس، بمحافظة الدقهلية.

وقال السيد الطلحاوى، أحد أعضاء البعثة المشاركة فى التنقيب عن الآثار بالتل إن البعثة تمكنت من كشف خبيئة بها عدد من القطع الأثرية فى أبنية ضخمة، بعضها تعرض لحريق قد يكون بفعل النزاعات التى تعرض لها موقع "تل بللة" إبان العصر المتأخر، جراء معارك شنها أشوربنيبال على شرق الدلتا.

وأضاف الطلحاوى أن من بين الاكتشافات تماثيل من البرونز لآلهة مختلفة "أوزير ومحيت وأجزاء تيجان الاتف"، كما أن البعثة ما زالت تواصل عملها فى كشف أى آثار موجودة بالتل".

- بالصور.. الآثار تعثر على 30 قطعة أثرية أثناء حفر أساسات منزل بالدقهلية

>