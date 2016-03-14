بالصور.. محافظ أسوان يزور بيت الأديب الراحل عباس العقاد

زار اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، فى إطار احتفال المحافظة، بالذكرى الـ 52 لرحيل ابن أسوان وعملاق الأدب العربى عباس محمود العقاد، اليوم الاثنين، بزيارة ميدانية لبيت الأديب والمفكر الراحل بشارع عباس فريد.

والتقى المحافظ خلال الزيارة، بأسرة الأديب الراحل، ومنهم، عبد العزيز العقاد، ونجاة العقاد، أبناء شقيقه، وقرر معاينة اللجنة الدائمة للتراث المعمارى والمبانى الأثرية بالمحافظة، والمشكلة بقرار منه، بيت العقاد، للبدء فى إجراءات الترميم الخاصة به، على أن تضم اللجنة فى عضويتها عبد العزيز العقاد لحضور اجتماعاتها الخاصة ببيت الأديب والمفكر الراحل.

وأكد المحافظ أنه سيتم دراسة مقترح أسرة العقاد ومبادرتها بتحويل المنزل إلى متحف، ومزار، ليكون أفضل مما كان من قبل، وتعويضهم بتوفير مسكن بديل أو إعطائهم أرض بديلة لهم، وذلك طبقاً لتقييم المبانى الحالية من خلال لجنة محايدة.

ووجه اللواء مجدى حجازى إلى سرعة تكليف مكتب هندسى استشارى لإعداد الدراسة اللازمة لأسلوب تنفيذ أعمال الترميمات، على أن تقوم مديرية الإسكان بالمحافظة بالتنسيق مع وزارة الثقافة لإنهاء جميع الإجراءات والتصميمات الخاصة بتنفيذ ذلك، مع قيام اللجنة بمراعاة الاهتمام بمقتنيات المنزل من الأثاثات المختلفة للحفاظ على معالمها وإعادتها إلى حالتها الأصلية والطبيعية بشكل مؤمن لعدم تعرضها لأى أضرار .

علاوة على دراسة إمكانية إزالة المنزل المجاور لبيت العقاد من الجانب الشرقى والصادر له قرار إزالة بشكل آمن لا يؤثر عليه، موضحاً بأنه سيقوم بإجراء اتصال مع وزير الثقافة حلمى النمنم لإيفاد مندوب لحضور ما يتم من أعمال لتطوير بيت العقاد مع حضور اجتماعات لجنة التراث المعمارى والمبانى الأثرية .

وكلف مجدى حجازى مسئولى الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بسرعة رفع صندوق القمامة الموجود أمام المنزل مع دراسة استغلال المنطقة الأمامية المواجهة لبيت العقاد بالشكل الأمثل بما يساهم فى خلق شكل جمالى يليق بمكانة عملاق الأدب العربى .

وفى نفس الجولة تفقد محافظ أسوان بيت العقاد من الداخل واستمع لعرض واف عن البيت من عبد العزيز العقاد الذى أشاد بحرص واهتمام اللواء مجدى حجازى بزيارة بيت العقاد،، وأوضح أنه تم إنشاء بيت العقاد فى عام 1948 على مساحة 220 متر بنظام الحوائط الحاملة ومكون من 3 أدوار ولم يشهد أى أعمال إحلال وتجديد ، فيما عدا بعض الدهانات حيث قام الكاتب الراحل بأول زيارة للبيت فى عام 1950 ، مضيفا أن العقاد كان يلتقى محبيه وزائريه فى الدور الأرضى للمنزل بشكل سنوى حيث كان يعقد حلقات الأدب واللقاءات والدواوين الشعرية معهم .

وأشار عبد العزيز العقاد إلى أنه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 2650 لسنة 2007 بضم بيت العقاد للطراز المعمارى للأثار، ولكن فوجئ فى شهر نوفمبر 2015 بوجود بعض التصدعات والتشققات بأحد غرف المنزل فى الدور الأرضى وأيضاً بالمطبخ ودورة المياه نتيجة للمياه الجوفية، وقام بمخاطبة الوحدة المحلية ووزارة الإسكان لتنفيذ أعمال الترميم ، ولكن حرص المحافظ بزيارة المنزل واتخذ إجراءات هامة سيكون لها مردود إيجابى فى القريب العاجل.

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