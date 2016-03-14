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مركز النيل للإعلام يختتم حملته لتنشيط السياحة بالإسكندرية

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مركز النيل للإعلام يختتم حملته لتنشيط السياحة بالإسكندرية مركز النيل للإعلام يختتم حملته لتنشيط السياحة بالإسكندرية
اختتم مركز النيل للإعلام بالإسكندريه اليوم حملته الإعلامية بعنوان: "السياحه الداخليه والتنشيط السياحى"، والتى استمرت على مدار يومين الأحد والاثنين.

استضاف المركز فى اليوم الثانى لحملته الإعلاميه كلاً من عزة إبراهيم دويدار، وكيل وزارة ومدير مديريه السياحة بالإسكندرية، والدكتورة ريم النشار – عميد المعهد السياحى والتكنولوجى – كلية التكنولوجيا.

و تناول اللقاء أهمية تنشيط السياحة الداخلية لمحافظة الإسكندرية.


>- مركز النيل للإعلام بالإسكندرية يطلق حملة لتنشيط السياحة بالمحافظة

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