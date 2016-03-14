مركز النيل للإعلام يختتم حملته لتنشيط السياحة بالإسكندرية

اختتم مركز النيل للإعلام بالإسكندريه اليوم حملته الإعلامية بعنوان: "السياحه الداخليه والتنشيط السياحى"، والتى استمرت على مدار يومين الأحد والاثنين.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- مركز النيل للإعلام بالإسكندرية يطلق حملة لتنشيط السياحة بالمحافظة
استضاف المركز فى اليوم الثانى لحملته الإعلاميه كلاً من عزة إبراهيم دويدار، وكيل وزارة ومدير مديريه السياحة بالإسكندرية، والدكتورة ريم النشار – عميد المعهد السياحى والتكنولوجى – كلية التكنولوجيا.
و تناول اللقاء أهمية تنشيط السياحة الداخلية لمحافظة الإسكندرية.
>- مركز النيل للإعلام بالإسكندرية يطلق حملة لتنشيط السياحة بالمحافظة