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استراحة الدوري - حرس الحدود 3-1 المصري.. ثلاثية في 5 دقائق وطرد لرمزي صالح في شوط أول مثير

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استراحة الدوري - حرس الحدود 3-1 المصري.. ثلاثية في 5 دقائق وطرد لرمزي صالح في شوط أول مثير استراحة الدوري - حرس الحدود 3-1 المصري.. ثلاثية في 5 دقائق وطرد لرمزي صالح في شوط أول مثير

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري أمام حرس الحدود.

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استراحة

ق45+6 أحمد سعد حارس الحدود يتألق وينقذ كرة ساقطة من أحمد كابوريا

محمد فتحي الحارس البديل للمصري يدخل بديلا لسعيد مراد

ق45+3 بطاقة حمراء لرمزي صالح بعد تعديه بالضرب على سيد حسن لاعب الحدود

6 دقائق وقت بدل ضائع احتسبهم حكم اللقاء

** ق36 رأسية قوية من ويلسون أكاكبو تمر بجوار القائم الأيسر للحدود

** ق32 تغيير أول للحدود بدخول عبد السلام نجاح بدلا من مصطفى جمال

** ق21 محمد حسن يقلص الفارق للمصري بهدف بالخطأ في مرماه بعد تسديدة أحمد ياسر

عرضية من اليسار من طارق أبو العز لأحمد سالم يسدد وكرته ترتطم بالقائمين وترتد لعلاء شعبان يسدد في جسد ويلسون أكاكبو لترتد لمصطفى جمال الذي يسكنها الشباك

** ق10 جووووووووووووووول الثالث للحدود عن طريق مصطفى جمال!

** جوووووووووووووووول الثاني للحدود عن طريق علاء شعبان في الدقيقة 7 بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء وخطأ كارثي من رمزي صالح

** جوووووووووووووووول مصطفى جمال والهدف الأول لحرس الحدود في الدقيقة 5

** انطلاق المباراة

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