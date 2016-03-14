حلمي طولان: الثقة الزائدة تمكنت من فريقي أمام الشرطة.. ولدي وقفة مع اللاعبين

أخيرا سجل حرس الحدود في الدوري المصري بعد غياب 9 مباريات متتالية بلا أي أهداف. لم يكتفي بهدف أو اثنين بل سجلا ثلاثية في شباك المصري البورسعيدي.

حرس الحدود يواجه المصري في الجولة الـ22 من الدوري المصري.

مصطفى جمال افتتح التسجيل للحدود في الدقيقة 5 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء. ليكسر صيام 9 مباريات سلبية على التوالي للفريق.

بعد دقيقة واحد فقط سجل حرس الحدود من جديد! وسط دهشة كل من في الملعب حتى جهاز حرس الحدود بقيادة عبد الحميد بسيوني. هدف ثاني عن طريق علاء شعبان بعد خطأ قاتل من رمزي صالح.

وفي الدقيقة 10 عاد من جديد مصطفى جمال ليسجل للحدود. هدف ثالث بخطأ جديد من رمزي صالح.

ثلاثية لحرس الحدود في أول 10 دقائق هي الأولى له هذا الموسم.