بالصور.. القبض على 5 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار فى سيوة

تمكنت وحدة مباحث قسم السياحة والآثار فى سيوة من القبض 5 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار، بمنطقة دهيبة فى المراقى.

تلقى اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، اليوم الاثنين، إخطاراً بضبط "فريد شوقى. ع. ا" مواليد 1992 سائق، مقيم بسوهاج، و"أبو النجا. ش. ا" مواليد 1954 عامل، مقيم بسوهاج، و"أحمد. ع. أ" مواليد 1999 مقيم بذات العنوان، و"ثروت. ع. ا" مواليد 1979، مقيم ذات العنوان و"أحمد. م. ع"، مواليد 1977 مرشد سياحى ومقيم بسيوة، أثناء تنقيبهم عن الآثار فى منطقة دهيبة التابعة لقرية المراقى، غرب واحة سيوة، ولم يسفر التنقيب عن العثور على آثار.

تم التحفظ على المتهمين وأدوات الحفر، وبسؤالهم أيدوا ما نسب إليهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح سيوة وجارِ العرض على النيابة العامة.

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