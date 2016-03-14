مدير مباحث البحيرة يعلن خطة محكمة لمواجهة تجار السلاح والمخدرات

فإلى نص الحوار :

"لست غريبًا عن محافظة البحيرة وعملت بها رئيسًا للمباحث الجنائية فى وقت سابق".. بهذه الكلمات بدأ اللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة الجديد أول حديث صحفى له لـ"اليوم السابع" بعد تسلمه مهام عمله الجديد بمديرية أمن البحيرة.>محافظة البحيرة من أكبر محافظات الجمهورية من حيث المساحة ولها ظهير صحراوى، وهناك شكاوى عديدة من بلطجة الأراضى وتجارة الأسلحة والمخدرات، ما خطة إدارة البحث الجنائى لمداهمة تلك البؤر الإجرامية وأهم التحديات التى تواجه إدارة البحث الجنائى فى تلك المرحلة؟

بالفعل المنطقة الصحراوية بالبحيرة تشكل عبئًا كبيرًا علينا، ولكن بها خدمات كثيرة جدًا، منها مباحث تأمين الطرق، بالإضافة إلى نشر عدة أكمنة ثابتة ومتحركة على الطريق الصحراوى "القاهرة - الإسكندرية" والطريق الدولى والساحلى، بشكل مستمر لتحقيق الأمن، ولدينا خطة محكمة لضبط ومواجهة التشكيلات العصابية التى تخصصت فى سرقة المواطنين.

أما بالنسبة للمزارع فأعدادها كبيرة جدًا، وليست فى الظهير الصحراوى فقط، وإنما فى مراكز حوش عيسى والدلنجات وأبو المطامير، وظاهرة البلطجة فى الأراضى الصحراوية والزراعية وفرض إتاوات على ملاكها محدودة جدًا وسيتم القضاء عليها تمامًا، وأكد مدير مباحث البحيرة أنه لا تهاون مع من يلجأ إلى العنف، وسيتم التعامل معه بقوة وحسم وفقًا للقانون، وشدد خريصة على أن تحقيق الأمن للشارع البحراوى على رأس أولوياته.

وحول أهم هذه التحديات التى تواجه إدارة البحث الجنائى أكد مدير إدارة البحث الجنائى بالبحيرة، أن عودة الأمن الانضباط للشارع البحراوى تأكيدًا لهيبة وسيادة الدولة على رأس أولوياته، كذلك مواجهة كل صور الخروج على القانون، وضبط الهاربين من السجون العمومية ومراكز وأقسام الشرطة وكذا ضبط الأسلحة المستولى عليها خلال أحداث ثورة 25 يناير، لافتًا أن ذلك يحتاج مزيدًا من الجهد والعرق، وأعلن مدير إدارة البحث الجنائى أنه أصدر توجيهات صريحة لرجال المباحث بالتأكيد على التواجد الأمنى المستمر فى الشارع، وأداء الخدمات للمواطن فى القطاعات الشرطية المختلفة مثل مباحث المرور وأقسام الشرطة وحسن معاملة المواطنين، وتقديم كل الخدمات الأمنية للمواطنين فى سهولة ويسر، وسرعة الانتقال للبلاغات، خاصة فى هذه الفترة الحرجة التى يكثر فيها بلاغات العثور على أجسام غريبة.

وأكد مدير إدارة البحث الجنائى بالبحيرة، أن جميع مواطنى المحافظة هم شركاء فى المسئولية فى الحفاظ استقرار المجتمع وحفظ الأمن، مشيرًا إلى أنه وجه بوضع خطة عاجلة لمواجهة كل صور الأعمال الإجرامية والإرهابية والتخريبية لمكافحة الجريمة بكل صورها.

صرحت خلال حديثك أن لديك خطة لمواجهة الأعمال الإجرامية والإرهابية والتخريبية بكل صورها،

فما هى خطة إدارة البحث الجنائى بالبحيرة لمواجهة الإرهاب؟

وماذا عن خطة المديرية لتأمين المنشآت الحيوية والشرطية بالمحافظة؟

وماذا عن مواجهة المجرمين من المسجلين خطر وتجار المخدرات؟

>بالفعل لدينا خطة أمنية متطورة لمواجهة كل البؤر الإرهابية بنطاق المحافظة والتصدى لتلك العناصر المتطرفة حتى يتم القضاء نهائيًا على الإرهاب بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع ضباط الأمن الوطنى والعمل على توجيه ضربات استباقية للخلايا الإرهابية.>بالفعل هناك خطة لتأمين المنشآت الحيوية بنطاق المحافظة، وذلك من خلال عمل أطواق أمنية على مدار الـ24 ساعة، تتشكل من مجموعات من ضباط المباحث الجنائية ومجموعات قتالية وسيارات نجدة تجوب جميع شوارع مدن ومراكز المحافظة، وذلك لإثبات التواجد الأمنى حتى يشعر المواطن بالتواجد الشرطى على مدار الـ24 ساعة، فضلاً عن مواجهة أى عوائق أو أى أمور قد تخل بالأمن العام أو قد تحدث فوضى بأى مدينة من مدن المحافظة".>قامت بوضع خطة أمنية لمواجهة المجرمين وذلك من خلال توسيع دائرة الاشتباه الجنائى، والعمل على توجيه عدة ضربات أمنية للمسجلين خطر وتجار المخدرات واستهداف البؤر الإجرامية.

جزيرة أبو الخاوى بكوم حمادة من أخطر البؤر الإجرامية بالمحافظة والتى حولها بعض عتاة الإجرام إلى بؤرة لتجارة الأسلحة والمخدرات مستغلين موقع الجزيرة الجغرافى متى تطهر هذه الجزيرة؟

>لا يوجد شبر على أرض محافظة البحيرة يأوى مجرمين إلا وسيتم اقتحامه وتطهيره من دنس المجرمين والإرهابيين، وسيتم اقتحام جزيرة أبو الخاوى وغيرها من البؤر الإجرامية وسيتم تطهير المحافظة من الخارجين على القانون.

وأضاف اللواء محمد خريصة، أن "وزير الداخلية أصدر تعليماته لرجال الشرطة، بعدم التهاون مع الخارجين على القانون والضرب بيد من حديد على كل من يمس أمن الوطن والمواطنين"، مشيرًا إلى أن أمن وأمان المواطنين هو الهدف الأول والرئيسى فى تلك المرحلة الحرجة من عمر البلاد.

وأكد مدير إدارة البحث الجنائى بالبحيرة، أن هناك تكليفات عديدة، من وزير الداخلية مجدى عبد الغفار واللواء السيد جاد الحق مدير مصلحة الأمن العام لرجال الشرطة فى مصر، أهمها تعظيم دور الشرطة فى حماية حقوق الإنسان، مؤكدًا أن جميع مؤسسات الدولة سواء كانت "تشريعية وتنفيذية وقضائية" شركاء فى العمل على احترام حقوق الإنسان وصونها والدفاع عنها وتوفير الضمانات الكفيلة، وأكد مدير مباحث البحيرة أن حسن معاملة أهالى محافظة البحيرة هو مفتاح السر فى الحفاظ على منظومة الأمن.

وتابع مدير مباحث البحيرة الجديد أن وزير الداخلية مجدى عبد الغفار أكد أن المعاملة الحسنة هى التى ستحكم علاقة رجال الشرطة بالشعب فى المرحلة المقبلة.

ولفت اللواء محمد خريصة، إلى أن وزير الداخلية أكد أنه لن يسمح بأى تجاوزات تجاه المواطنين، وإذا حدث فلن يتهاون مع مرتكب التجاوز وسيوقع عليه أقصى عقاب.

وأضاف اللواء محمد خريصة أن وزير الداخلية أصدر تعليماته لرجال الشرطة، بعدم التهاون مع الخارجين على القانون والضرب بيد من حديد على كل من يمس أمن الوطن والمواطنين"، مشيرًا إلى أن أمن وأمان المواطنين هو الهدف الأول والرئيسى فى تلك المرحلة الحرجة من عمر البلاد، مؤكدًا أنه لابد من إعادة الانضباط للشارع المصرى خاصة الشارع البحراوى تأكيدًا لهيبة وسيادة الدولة ومواجهة كل صور الخروج عن الشرعية والقانون.

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>وأوضح مدير مباحث البحيرة أن أقسام الشرطة والمؤسسات الشرطية، التى تتعامل مع المواطن مباشرة ستشهد طفرة كبيرة خلال المرحلة المقبلة من حيث مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، بالإضافة إلى التأكيد على حسن معاملة المواطنين وسرعة الاستجابة والانتقال لبلاغات النجدة فى أسرع وقت.

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ما دور الإعلام كما تراه كمدير لمباحث البحيرة فى تحقيق الأمن؟

>لاشك أن الإعلام يلعب دورًا محوريًا وأساسيًا فى نشر الأمن فى المجتمع المصرى، وبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين. ولذلك أطالب رجال الصحافة والإعلام بانتهاج المعايير المهنية لكشف الحقائق بدون مواربة بعيدًا عن التهوين أو المبالغة فى نشر الأخبار خاصة التى تتعلق بالأجهزة الأمنية.

وفى نهاية حواره شدد مدير مباحث البحيرة على ضرورة حسن معاملة المواطنين، مضيفًا أن أى مواطن بحراوى له مظلمة سيجده دائمًا فى الشارع يقود الحملات الأمنية، ويتفقد مستوى الأمن عن قرب وأنه يتواصل مع المواطنين مباشرة، ومكتبه مفتوح للجميع على مدار الـ24 ساعة، وذلك من أجل تحقيق الأمن للمواطن البحراوى.

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