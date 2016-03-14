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محى قدح فى "رشوة الزراعة": مافعلته كان بالتنسيق مع ضابط الرقابة

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محى قدح فى "رشوة الزراعة": مافعلته كان بالتنسيق مع ضابط الرقابة محى قدح فى "رشوة الزراعة": مافعلته كان بالتنسيق مع ضابط الرقابة
سمحت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، للمتهم الثانى فى قضية "رشوة وزارة الزراعة"، بالتحدث للمحكمة، حيث قال محى الدين قدح، أن ما فعله كله كان بالتنسبق مع العميد أحمد زارع ضابط الرقابة الإدارية، وأنه تم التنسيق مع الوزارة وأحيانًا فى محادثات هاتفية.

وأضاف "من ساعة ما نشر فى جريدة الفجر، تحقيق خاص بأرض "كايرو ثرى أيه"، وأحمد زارع بينسق معايا .. وقالى متخفش استمر وأنا معاك فى كل خطوة، ومش هتُتهم فى شئ".

وتابع بقوله "طلب منى أجارى المتهم الرابع فى كل شىء، وأخد بدل ورشاوى، أنا أبلغت أحمد الزارع فى أخر مكالمة هاتفية أن ملف الشركة سوف يعرض فى مجلس إدارة الهيئة، بعدها قالى اسحب الملف من رول الاجتماع عشان أحنا لسة مخلصناش".

وأختتم بقوله قبل العودة إلى محبسه ، "آخر مكالمة كانت مسجلة وأسقطت من التسجيلات".

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