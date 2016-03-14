أخبار عاجلة

مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع طفل صعقا بالكهرباء فى البحيرة

Google+ Print
مصرع طفل صعقا بالكهرباء فى البحيرة مصرع طفل صعقا بالكهرباء فى البحيرة
لقى طفل مصرعه، اليوم، إثر سقوط سلك كهربائى بناحية جزيرة الفوال بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا من النقيب محمود سعد من قوة مركز المحمودية يفيد مصرع طفل يبلغ من العمر عشر سنوات يدعى "محمد رضا محمد دراز" تلميذ بالصف الرابع الابتدائى بمدرسة بنات العطف الابتدائية، عثر عليه ملقى على ظهره بأرض زراعية، وبالمعاينة تبين وجود زرقة بالوجه والشفتين والأطراف مع وجود سحجة بالفخذ الأيسر وحرق باليد اليسرى.

وبسؤال والد الطفل قرر أن طفله كان متوجها إلى الحقل، ونتيجة الأمطار تزحلقت قدمه وسقط على سلك كهربائى سبق سقوطه على الأرض.

واتهم والد الطفل شركة كهرباء المحمودية بالإهمال والتسبب فى وفاه نجله وتحرر عن ذالك المحضر رقم 1331 إدارة المحمودية لسنة 2016.

مصرع طفل (1)

مصرع طفل (2)

مصرع طفل (3)

مصرع طفل (4)

مصرع طفل (5)

مصرع طفل (6)


>- احتراق 3 مزارع دواجن ونفوق 12 ألف كتكوت بسبب سوء الأحوال الجوية بالبحيرة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365