مصرع طفل صعقا بالكهرباء فى البحيرة

لقى طفل مصرعه، اليوم، إثر سقوط سلك كهربائى بناحية جزيرة الفوال بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا من النقيب محمود سعد من قوة مركز المحمودية يفيد مصرع طفل يبلغ من العمر عشر سنوات يدعى "محمد رضا محمد دراز" تلميذ بالصف الرابع الابتدائى بمدرسة بنات العطف الابتدائية، عثر عليه ملقى على ظهره بأرض زراعية، وبالمعاينة تبين وجود زرقة بالوجه والشفتين والأطراف مع وجود سحجة بالفخذ الأيسر وحرق باليد اليسرى.

وبسؤال والد الطفل قرر أن طفله كان متوجها إلى الحقل، ونتيجة الأمطار تزحلقت قدمه وسقط على سلك كهربائى سبق سقوطه على الأرض.

واتهم والد الطفل شركة كهرباء المحمودية بالإهمال والتسبب فى وفاه نجله وتحرر عن ذالك المحضر رقم 1331 إدارة المحمودية لسنة 2016.

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