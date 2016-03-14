وزير الخارجية: مصر بدأت تنفيذ الإجراءات الأمنية الروسية فى المطارات

أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر بدأت بالفعل فى تنفيذ الإجراءات الأمنية الجديدة التى يوصى بها الخبراء الروس فى مطار القاهرة وشرم الشيخ والغردقة.

وأضاف شكرى فى مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستى، أنه فى المطارات "القاهرة، شرم الشيخ والغردقة" أدخلت الكثير من الإجراءات الأمنية الجديدة، وفقا للرؤية الروسية، والتوصيات الآن فى تقدم.

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