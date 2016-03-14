روسيا: إرسال خبراء لمراجعة تأمين مطارات مصر.. ولن نتأخر في استئناف الرحلات

أكد وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، اليوم الإثنين، أن روسيا لن تتأخر في استئناف حركة النقل الجوي مع مصر، عندما يكون كل شيء على ما يرام، مشيرا إلى أن موسكو سترسل خبراء إلى مصر لمراجعة إجراءات الأمان بمطاراتها.

وقال سوكولوف، تعليقا على تصريحات وزير الخارجية، سامح شكري، لوكالة “نوفوستي” بأن مصر تنفذ بالفعل توصيات الخبراء الروس في مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة: “لم نتلق مثل هذه المعلومات الرسمية من سلطات الطيران المصرية بعد”.

وأضاف: “بمجرد حصولنا على إخطار رسمي بوفاء سلطات الطيران المصرية بكافة مطالب الجانب الروسي فيما يتعلق بأمان الطيران، سنرسل إلى هناك وفدا سيراجع الوفاء بهذه المطالب، وإذا كان كل شيء على ما يرام، فلن نتأخر في استئناف حركة النقل الجوي مع مصر”.

يأتي ذلك عشية زيارة وزير الخارجية، سامح شكري، إلى روسيا التي سيبحث خلالها عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها استئناف حركة الطيران بين روسيا ومصر المتوقفة منذ سقوط طائرة “أيرباص-321″ الروسية في سيناء في 31 أكتوبر الماضي.